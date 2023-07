EM-iks valmistuvad Kuivonen ja Jürgenson: rannavõrkpall võiks olla Eesti uus Nokia

Tüdrukud hindavad väga Laos Lukase ja Rivo Vesiku tuge. „Rivo on eelkõige aidanud tehnikaga. Ta suudab hästi kompaktselt ja lihtsalt tehnikat selgitada ja selle olulisi nüansse meile edasi anda. Laos on meie peamine treener, aga Rivo väärtuslik just tehnilise poole pealt. Kui Rivo ütleb, et mõne teemaga oleks vaja rohkem tegeleda, siis proovime tema õpetussõnu järgida. Tehniliselt oleme täna kindlasti rohkem juba rannavõrkpallurite moodi. Suvele läksime vastu teadmisega, et rünnakule tuleb juurde panna,“ võttis Kuivonen ettevalmistusperioodi olulisemad õppetunnid kokku.

„Kui seal suuta eelkõige oma peas asjad korras hoida, siis võiks midagi ilusat korda saata küll. Naised juba võitsid Hõbeliiga, Pippi Lotta Enok tuli USA üliõpilasmeistriks. Miks meie ei peaks midagi samasugust suutma? Mulle on nende saavutused kindlasti innustavad ja näitab, et kui end võitjaks mõelda, siis asjad võivad reaalselt korda minna,“ kiitis Kuivonen eeskujusid, kes indu ja innustust annavad.

Liisa-Lotta lisab, et kuna nad saavad veel kaks aastat juuniorite klassis mängida, võiks ühe medali mõnelt noorte turniirilt võtta: „Medal on suur eesmärk. Rannavolle kogukond on ülimalt kokkuhoidev ja tänaseks on Eestis tohutu kamp entusiaste kogunenud, kes elavad kaasa, korraldavad ja võistlustel osalevad. Praegu on see hetk, kus Eesti naiste rannavõrkpalli täiega toetada ja arendada. Meil on hea treener, kohad ja võimalused, kus treenida. Õnneks on hakanud ka sponsoreid lisanduma, kes palju aitavad ja hoogu annavad,“ on Jürgenson väga tänulik toetajatele.

Treeneritele veel palka ei maksa

Selleks aastaks valmistudes käisid noored kokku kolmes laagris. „Sügisel Kreekas, kus oli väga hea sparring. Jaanuar-veebruar möödusid Tenerifel ja aprillis panime ettevalmistusele punkti Türgis,“ sõnas Kuivonen.

Sellised laagrid on U22- Euroopa meistrivõistlusteks valmistumisel üliolulised. „Meie jaoks on siinkohal erakordselt suur abi headelt sponsoritelt. Eventus Ehitus, Helmes Forteks, A-Pellet ja Astri Grupp on meid palju toetanud, tänu kellele need laagrid teoks said. Meil on väga vedanud, et meil on treenerid, kes meisse usuvad, ent kellele me täna veel palka ei maksa, sest selleks lihtsalt pole võimalust. Õnneks on kogu vollekomuun nii toetav. Rivo kontaktivõrgustik on nii suur, et ainult küsi ja võimalusel kohe aidatakse. Tagala on super mõnus, mis tähendab, et vundament on pragudeta,“ ütles Kuivonen.

Võidavad kõik