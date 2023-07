Talendikas Eesti poolkaitsja vahetas Levadia vormi Paide oma vastu

Pealinna klubi noortesüsteemi kasvandik Luts sai FCI Levadia särgis Premium liiga debüüdi kirja juba möödunud aastal ning kokku on ta mänginud kümnes kõrgliigakohtumises. Eesti noortekoondiseid on Luts esindanud 12 korral ning löönud eri vanuseklassides kokku kolm väravat. Tänavusest hooajast on tal ette näidata kolm Premium liiga mängu ning 11 kohtumist ja neli väravat esiliigas.