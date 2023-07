Spordiennustusportaal TonyBet sõlmis sponsorlepingu kümnevõistleja Janek Õiglasega

TonyBeti turundusjuhi Alice Laasi sõnul on ettevõttel rõõm alanud koostööga panustada Eesti kergejõustiku arengusse ja aidata Janek Õiglasel olümpiaks valmistuda. „Spordiennustus on üks võimalus oma lemmikutele kaasa elada. Spordisõprade jaoks on TonyBetis kergejõustikul oluline koht ning Janek Õiglase sportlikel tulemustel ja isiksusel on siin suur roll,“ lisas ta.