DELFI RALLY ESTONIAL | Martinsoni päevakommentaar: Totrad reeglid... Miks karistati süütut Tänakut?

Suur rallipidu algas ebameeldiva pauguga. Testikatse esimese läbimise lõpus sõnas Ott Tänak, et mootoriga on midagi lahti. Tema Ford Puma veeti trossi otsas M-Spordi meeskonna hooldusalasse, jõuallikas võeti maha, uuriti seda põhjalikult ning selgus karm tõde – auto süda tuleb uue vastu välja vahetada. See aga tähendab, et vastavalt reeglitele saab Tänak viieminutilise karistuse ning unistus Rally Estonia võidust (ja ilmselt ka teisest tšempionitiitlist) tuleb kustutada.

Jah, see on motosport, öeldakse, tehnilised rikked on osa mängus. Nõus, aga kas see, mis Tänakuga juhtus, teeb mängu ilusamaks? Vaevalt küll. Tuhanded Eesti rallifännid tulid kohale, et nautida Tänaku lahingut noore soomlase Kalle Rovanperäga, ent duell lõppes enne selle algust. Ning kas kümned tuhanded rallisõbrad poleks tahtnud WRC Live kaudu näha seda heitlust? Mõistagi tahtnuks, aga paraku on reeglid sellised...