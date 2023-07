Pjuniku venelastest leegionäre ei lubatud Eestisse. Klubi president: sellistes riikides ei tohiks euromänge pidada!

„Minu meelest rikutakse siin spordi kõige olulisemat põhimõtet - võistluse ausust. Meie meeskonnas ei saanud kolm inimest minna Eestis toimuvale kordusmängule, järgmises ringis ei saa Rootsi sõita kaks inimest. Meie jaoks on see tõsine probleem, sest need on ju meeskonna võtmeisikud. Eriti on see probleem järgmises ringis,“ paugutas Soghomonjan Venemaa portaalile Championat.