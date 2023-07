Tour de France'i etapp sai ootamatu lõpplahenduse, üks tipprattur jättis tuuri pooleli

Mägedes rassimise järel said ratturid ühe lihtsama päeva, sest Moûtiers ja Bourg-en-Bresse'i vaheline etapp toimus siledal maal. Kolmapäevane võitja pidi kõigi märkide järgi selguma grupifiniš, sest 10 kilomeetrit enne lõppu oli jooksikute edu jälitajate ees vaid 20 sekundit ning vahe aina vähenes.

Velotuuri tabas ka üks kadu, sest Jumbo-Visma tiimi esindav belglane Wout van Aert sõitis peagi last sünnitava kaasa juurde. „Tiimiga nõupidamisel järel otsustaime, et peaksin olema praegu kodus. Kavatsesin minna koju siis, kui abikaasa annab märku, et vajab mind. See aeg jõudis kätte,“ lausus kolmekordne maailmameister, kes on eelnevatel aastatel Tour de France'l noppinud üheksa etapivõitu. Tänavu jäi van Aert esikohata, kuid ta oli lausa neljal võidusõidul poodiumil.