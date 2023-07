DELFI RALLY ESTONIAL | Rovanperä: Tänakul on meistritiitel käest läinud alles siis, kui see on läinud

„Kahju, et Ott Tänakul nii läks ja ta mootori vahetamise tõttu karistada sai, võitlus temaga teinuks ralli ägedamaks. Nüüd jääb duell meie vahel ära, vähemalt esikoha pärast,“ sõnas valitsev maailmameister ja kaks eelmist Rally Estoniat võitnud Kalle Rovanperä. „Midagi pole parata, reeglid on sellised. Ka teistel on olnud sarnast ebaõnne.“