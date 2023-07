Menstruatsioon on põhjus? Naiste jalgpalli MM-i varjutab karmide vigastuste jada

Paljud spordiala säravamad nimed peavad vigastuste tõttu taas suurturniirist eemale jääma. Kõige kohtutavam selle asja juures on see, et kõiki naisi kimbutab sama probleem - põlve eesmise ristsideme rebestus

Vigastatute hulka kuuluvad ründestaarid Beth Mead (Inglismaa), Vivianne Miedema (Holland) ja Marie-Antoinette Katoto (Prantsusmaa). Samuti jäävad turniirilt kõrvale Inglismaa kapteni Leah Williamsoni ja Šveitsi 16-aastane tulevikulootus Iman Beney. Seda jada võikski loendama jääda.

Teadaolevalt on naistel eesmise ristsideme vigastuste oht kuni kuus korda suurem kui meestel, teatas Sky Sports. Mis on selle põhjus?

Soome jalgpallikoondise ründaja Linda Sällström on naiste jalgpalli räsiva probleemi tõttu suures mures. „Viimati, kui naiste Ballon d'Orile konkureerivate mängijate nimekiri avaldati, oli veerand sellest nimekirjast eesmise ristsideme rebestusega väljakult eemal. See näitab midagi,“ rääkis Sällström. „Kusagil on probleem! Sellist vigastust, mis hoiab mängija väljakult eemal pea aasta, ei tohiks olla nii palju. Tuleb uurida, mis seda põhjustab.“

On tehtud kindlaks, et naiste menstruaaltsükkel ja hormonaalne tasakaal mõjutavad organismi füsioloogiat ja biomehaanikat. Sky Sportsi andmetel võib kõrge östrogeenitase avaldada mõju liigeste tasakaalule. Östrogeen võib häirida liigeste kollageenide tööd ja seega muuta liigesed lõdvemaks.

Teine vigastuste põhjus võib olla naiste jalgades, mis erinevad meeste omadest. Kui naised kannavad halvasti istuvaid jalgpallijalatseid, võib see põhjustada põlveprobleeme.

Sällström kardab, et mängu kiiruse ja intensiivsuse kasv suurendavad veelgi naiste vigastuste hulka. „Selle all kannatavad mitte ainult mängijad ise, vaid sport tervikuna. Praegune MM, kust puuduvad paljud staarmängijad, on hea näide. Tunnen selle pärast kurbust,“ lisas soomlanna.

Naiste jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad 20. juulist - 20. augustini Austraalias ja Uus-Meremaal.