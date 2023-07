EJL-i arendusdirektor Uiboleht: jalgpallisõbrad meeste koondise mängude nägemise pärast muretsema ei pea

Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor Mihkel Uibolehe sõnul polnud Viaplay plaan neile eelnevalt teada. „Viaplay oli varem teatanud kokkuhoiusoovidest, kuid kinnitanud, et suuri muudatusi kavas pole. Teatavasti kuuluvad Viaplayle paljude spordiülekannete näitamise õigused: Eesti meeste koondis, meeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, UEFA Meistrite liiga, erinevad välismaa liigad jms. Eesti koondise otseülekannete näitamised õigused on UEFA ja Viaplay vahelise kehtiva lepingu järgi Viaplay käes veel viis aastat,“ lausus Uiboleht.

Jalgpalliliit pöördus täiendava informatsiooni saamiseks nii Viaplay kui ka UEFA poole. „Saime Viaplaylt vastuse, et praegu kohe ei muutu midagi ja ülekannete edastamine jätkub senisel moel, kuid eesmärk on aasta lõpuks kõik Baltikumi spordiülekanded edasi müüa või leida nende edastamiseks partner. UEFA-le kuuluvate õiguste protsess liigub edasi Viaplay ja UEFA koostöös. Ilmselt läheb järgmiste uudisteni nüüd omajagu aega, aga mõistagi ei pea jalgpallisõbrad meeste koondise mängude, finaalturniiri ja teiste oluliste jalgpallimängude nägemise pärast muretsema,“ lausus ta.

Eestis kannab Viaplay muuhulgas üle Eesti jalgpallikoondise, UEFA eurosarjade (sealhulgas Meistrite liiga), Inglismaa Premier League'i ja Saksamaa Bundesliga mänge. Jalgpalli suurturniiridest on Viaplay käes 2024. ja 2028. aasta meeste EM-finaalturniirid. Teistest spordialadest on tõmbenumbriks olnud vormel-1 sarja otseülekanded. Eesti jalgpallikoondise mängud on olnud vaatajatele tasuta, muu sisu tarbimise kuutasu on 12,99 eurot.