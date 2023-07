Eesti korvpallikoondislane jätkab mängimist Hispaania esiliigas

Puidet siirdus Valladolidi 2020. aasta sügisel. Esimesel kahel hooajal jäi 192 cm pikkuse eestlase arvele keskmiselt kuus punkti, mullu oli tema statistikareal keskmiselt neli punkti, kolm lauda ja poolteist korvisöötu. Sealjuures meeskond pääses LEB Oros poolfinaali, kus nad jäid alla hilisemale võitjale Palenciale.

Valladolid kirjutas oma kodulehel, et kaitsespetsialist Puidet on tõusnud meeskonna riietusruumis üheks liidriks. Samale viitas tiimi peatreener Paco García. „Iga klubi vajab meeskonnamängijaid, kes ei pea oluliseks punkte, vaid osakvad kaitsta ja ohverdada end tiimi hüvanguks. Tal on siin linnas ja klubid juured, lisaks on ta ideaalne tagamängija, kes töötab kaitses ja on hooti briljantne rünnakul,“ vihjas ta eestlase 32%-lisele tabavusele kaare tagant.

Puidet tunnistas tiimi pressiteenistuse vahendusel, et klubis jätkamise otsus tuli kiirelt. „See on mul siin Hispaanias neljas aasta. Mulle meeldib see linn, inimesed ja klubi. Kõik on hästi. Ka see, kuidas meeskonda praegu uuendatakse ja üles ehitatakse... see annab lootust, et suudame järgmisel hooajal võita ja ma tõesti tahan aidata meeskonna kõrgliigasse,“ ütles 31-aastane korvpallur.

Puidet on meeskonna särgis pidanud 91 ametlikku kohtumist - klubi ajaloos on enamat ette näidata vaid viiel mehel. Kuremaa ridades Eesti meistriliigas debüüdi teinud Puidet on varem kandnud ka Kalev/Cramo, TalTechi ja Rootsi meeskonna Jämtlandi vormi.