DELFI RALLY ESTONIAL | Millener selgitas, mis Tänaku auto mootoriga juhtus: palun Otilt ja fännidelt vabandust

„Mootor käis enne Eestisse jõudmist läbi kõik vajalikud kontrollid ja oli täiesti korras,“ kinnitas M-Sporti pealik Richard Millener. „Seetõttu oligi meile suur šokk, kui selgus, et midagi on katki ja üks silinder ei tööta. Meil ei jäänud üle muud, kui mootor välja vahetada, ja see, nagu reegel ütleb, tõi kaasa viieminutilise karistuse.“

Milleneri sõnul ei teata, milles peitub viga ja mis täpselt katki on. „Mootorid on plommitud hooaja lõpuni, enne neid avada ei tohi. Saame uurida vaid mootori töö andmeid ja nende põhjal mingi järelduse teha,“ selgitas Millener. „Juba kolmapäeval olid mingid märgid, et mootoriga ei pruugi kõik korras olla, ja me arutlesime, mida teha. Otsustasime, et sõidame siiski testikatse läbi, sest polnud vahet, kas vahetame jõuallika välja kohe või hiljem, karistus oleks ikka tulnud. Olnuks suur pettumus, kui pannuks Tänaku autole uue mootori ja selgunuks, et vanal polegi midagi viga.“

Karistus oli Milleneri sõnul suur tagasilöök Tänaku lootustele tulla maailmameistriks ja võita Rally Estonia. „See, mis juhtus, oli meeskonna viga ja ma palun vabandust nii võistlust vaatama tulnud fännidelt kui Tänakult. Ta tuli siia suure sooviga anda lahing, aga me rikkusime selle võimaluse.“

Reeglites on kirjas, et kui vahetad mootorit pärast auto rallieelset tehnilist kontrolli ja enne ralli algust, saad viie minuti pikkuse karistuse. „Kas selline reegel on õige ja õiglane, peame arutama pärast rallit. Mootori vahetust pole juhtunud kellelgi juba ammu, sestap pole ka reegli ja karistuse üle diskussioone peetud. Siin on mõlemal poolel oma argumendid: kui mootor üles ütleb, on see tiimi süü, millele võiks järgneda karistus. Samas võiks mootori enne ralli algust trahvita ära vahetada, sest võitlus käib ikka sõitjate vahel,“ arutles Millener. „Praegu on reeglid sellised, nagu on.“