DELFI VIDEO RALLY ESTONIAL | Robert Virves: oleks päris hea, kui oleme võimelised poodiumile sõita

Virves sõitis hommikusel testikatsel Rally2 autode seas välja üheksanda aja (+4,9 sekundit Oliver Solbergile). WRC2 sarjale omaselt on ka Rally Estonial konkurents väga tihe. „Unistada võib (platsi puhtaks löömisest), aga teame kõik, et konkurents on väga kõva. Tahaks uskuda, et kui oleme võimelised poodiumile sõita, oleks juba päris hea,“ rääkis Virves Delfi videointervjuus.