DELFI VIDEO RALLY ESTONIAL | Ott Tänak ajakaristusest: põhjust, miks seda rallit täna sõita, on raske välja tuua

Mootoriprobleemide tõttu sai saarlane neljapäevahommikuse testikatse läbida vaid korra. „Juba eelmisel päeval oli aru saada, et midagi on imelikku. Mitte just valesti, aga imelikku. Kahtlused olid, aga vabatahtlikult ei tahetud enne testikatset mootorivahetust teha,“ rääkis Tänak Delfi videointervjuus.