TÄNA OTSEBLOGI | Suur jalgpalliõhtu! Kolm eesti klubi noolivad eurosarjas edasipääsu

Paide poolt jääb vigastusega eemale Robi Saarma, kes murdis kahe klubi vahelises avaduellis rangluu. Petareener Stojkovic tõdes, et võtmemängija vigastus on valus kaotus. „Tema puudumine on suur löök, kuna ta on fantastiline mängija, aga kõige tähtsam on terve tiim. Võistkonna seest tõusevad esile indiviidid, kes otsustavad mänge,“ analüüsis peatreener kohtumise eel.