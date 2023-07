OTSE DELFI TV-s | Nuudi võitis ja kohtub Estonian Openi veerandfinaalis Malõginaga. Koskel heitleb paarismängus Kreeka duoga

Pärast tasavägist algust domineeris Nuudi täielikult esimese seti lõppu ja sai seal kätte ka seti ainsa murde - 6:3. Kuid teises setis jäi Nuudi taha 0:4 ja lisaks juhtis Radanovic sellel seisul veel oma servil 40:15. Miski ei näidanud, et sett võib lõppeda hoopis Nuudi kasuks, aga ta hakkas mängima hoolikamalt ja vastane läks pisut rütmist välja ning eriti pärast seda, kui seis oli juba 4:4, hakkas jämedalt eksima. Nii sai ka Nuudi enda arvele vastase „kinnise muna“.

„Mind natuke häiris pikk paus kahe seti vahel,“ möönis Nuudi, sest väljakul tekkis tehniline probleem tablooga, mis näitas seisu. „Aga ma suutsin raskes seisus jääda rahulikuks ja püüdsin kõik punktid lõpuni mängida ja võidelda.“ Sama oli Nuudi suutnud ka eile avaringi mängus, kus ta kaotas avaseti 0:6 ja oli otsustavas murdega taga. „Maileen kasutas hästi rebitud kõrgeid palle, et tempot vajadusel alla tõmmata ja endale hingetõmbeaega saada,“ kiitis ka treener Mihkel Koppel. Kui esimeses setis kasutas Radanovic päris edukalt tilkpalle, siis teises setis oli Nuudi nendeks valmis ja sai kõik lühikesed pallid ilusti kätte.

Malõginal oli tänane teise ringi kohtumine suhteliselt kergem, kui ta alistas Ella Haavisto (Soome, WTA 1057.) 6:1, 6:4. Malõgina alustas oma servigeimi kaotamisega, aga siis tegi vastasele nn „kinnise muna“. Teises setis oli kohe algul kolm murret (kaks Malõginal üks Haavistol) ning see vahe jäigi püsima seti lõpuni.

Kolmas Eesti tennisist, kes täna väljakule tuli, pidi siiski vastu võtma kaotuse - Anet Angelika Koskel jäi 2:6, 2:6 alla Martha Matoulale (Kreeka, WTA 332.) 2:6, 2:6. Mullu oli Matoula võitnud Haagi W25 turniiri kvalifikatsioonis Koskelit 6:2, 6:0 (ja sama turniiri 2. ringis ka Nuudit 6:4, 6:3) ning eile uskus Koskel, et enam ta kreeklannale kindlalt ei kaota. Ta sai küll kaks geimi rohkem, aga see polnud ikka see, mida ta lootis.