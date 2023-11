JUBA SEL LAUPÄEVAL | Anett Kontaveiti suurele lahkumismatšile Ons Jabeuri vastu on müügil viimased 350 piletit

20. juunil teatas Anett Kontaveit, et ta lõpetab seljavigastuse tõttu karjääri. „Ma pole langetanud suuri otsuseid kunagi emotsioonide ajel. See on läbi mõeldud ja kaalutud. Olen proovinud erinevaid variante, rääkinud füsioterapeutidega ja teinud kuude viisi harjutusi. Aga kui mängud on füüsilised ja rasked, on selg alati tunda andma hakanud. Otsus on tulnud sellel ajal, mil ta on pidanud tulema,“ lausus Anett ligi kolm nädalat tagasi.

2022. aastal WTA edetabelis 2. positsioonil olnud Kontaveiti viimane ametlik võistlusmatš professionaalse mängijana oli eelmisel nädalal Wimbledonis.

Aneti viimane matš kodupubliku ees on aga 11. novembril Tondiraba jäähallis suurel tenniseõhtul. Kell 16 algav üritus koosneb koosneb kolmest osast - esmalt Aneti matš WTA edetabelis hetkel 6. kohal oleva Ons Jabeur'i vastu, seejärel Roald Johannsoni pikem intervjuu Eesti läbi aegade ühe parema sportlasega, vahepeal teeb aga muusikat Aneti lemmikbänd Smilers. DJ: Rauno Märks on Retro FM hommikuprogrammi juht ja 90ndate musa DJ, kes on loonud sotsmeedias kalambuuri Kontavõit. Ajakava:

16.00 – sissejuhatus õhtusse

16.15 – tennisematš: Anett Kontaveit vs. Ons Jabeur

(kõik järgmised algusajad sõltuvad matši pikkusest)

18.00–18.30 Smilers

18.30–19.30 intervjuu: Anett Kontaveit vs. Roald Johannson

19.30–20.00 Smilers

„Kuna viimane profimäng oli Londonis, siis tegelikult oli mul tahtmine päris viimane mäng pidada kodupubliku ees, et oma inimesed saaksid mulle kaasa elama tulla,“ rääkis Kontaveit teisipäeval toiminud pressikonverentsil. „Selline mõte oli mulle väga südamelähedane ja nii sai see kokku pandud intervjuuüritusega. Arvan, et see tuleb väga vahva.“