Pealtvaatajavad saavad Rally Estonial katselt katsele liikuda ka taksoga

„Takso tellimisel kiiruskatsetele tuleb kindlasti arvestada, et auto saabumisaeg võib olla pikk. Autod iga katse juures ootama ei hakka, vaid sõidavad kohale lähimast punktist, mis võib tähendada pikemat saabumisaega,“ rääkis Sõõrumaa. „Sõidu hind võib olla samuti üpris kõrge, kuid kõik oleneb lähima auto asukohast. Kliendi juurde sõitmine on tasuline alates neljandast kilomeetrist ja oleme palunud juhtidel ka enne pikemaid ettesõite kliendile helistada, et saabumisaeg või hind ei tuleks üllatusena.“

„Selline väga pika vahemaadega teenuse osutamine on esmakordne ka meie jaoks ja kindlasti omamoodi väljakutseid pakkuv ka meie juhtide jaoks. Loomulikult saab ka täna Tallinnast Tartusse Foruse autodega sõita, aga ralli ajaks katame oma teeninduspiirkonnaga sisuliselt kogu Kagu-Eesti. Jätkuvalt saab Forus Taxiga sõita ka Tartu linnas erinevate rallisündmuste ja asukohtade vahel nagu see ka igapäevaselt on võimalik,“ lisas Sõõrumaa.

„Rally Estonial on Forusega olnud hea koostöö juba aastaid ja sel aastal on nad üks suurtoetajatest. Võistluse katsetel ja Eesti Rahva Muuseumis on korda tagamas nende turvatöötajad ja lisaks on sel aastal Rally Estoniaga tihedalt seotud ka Forus Taxi. Rallisõbral on võimalik kasutada täiesti uut teenust, kus Forus taksoga saab sõita endale sobivasse Rally Estonia pealtvaatamisalasse ja sealt järgmisesse. Pole varem kuulnud, et varasemalt ühelgi MM-rallil selline teenus pakkuda oleks, mis on meie uue suurtoetaja Foruse poolt väga tervitatav,“ rääkis Hõbe.