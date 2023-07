Hiiu staadioni saaga jätkub, aga lootuskiir paistab

Kolm aastat veninud Nõmme Kalju kodustaadioni ehk Hiiu kunstmuruväljaku renoveerimine seisis seni teada oleva info järgi lindude pesitsusrahu taga, mis pidi kehtima 1. juulini. Märtsis, kui Eesti Päevaleht staadionisaagast viimati vahekokkuvõtte tegi, hõikas Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja asetäitja Aivo Normak välja just sellise kuupäeva. Kuid Eesti jalgpalliliidu dokumendi kohaselt lõpeb linnurahu alles 31. juulil. See siiski ei tähenda, et 1. augustil kohe muruvahetuseks läheks.