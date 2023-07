Korraldajad taganesid kokkuleppest ja määrasid rindu välgutanud naispoksijale karmi karistuse

Kuigi hiljem selgus, et ürituse korraldajad olid andnud enne matši Hemsley'le rindade näitamiseks loa, siis karistusest see suunamudijat ei päästnud.

„Kuna me proovime korraldada parimaid suunamudijate poksiüritusi, siis nõustume, et laupäevane intsident võis olla mõne pealtvaataja jaoks solvav ja tunnistame, et see vahejuhtum ei olnud kooskõlas meie kõrgete standarditega,“ seisis Kingpyni avalduses. „Intsidendiga seotud võitleja ei osale finaalvõistlusel ning on otsustanud aja maha võtta.“