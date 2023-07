M-Sporti pealik: soovime Tänakuga lepingut pikendada ja ta võiks sõita ka Dakari rallit

Tänak sõlmis mullu M-Sportiga kõigest aastase lepingu, kuid on autot kõvasti arendanud, et see tema käe järgi oleks, ja töö jätkub. Võiks ju arvata, et uuel aastal liiguks Ford juba Monte Carlo rallist alates märksa kiiremini, aga kui Tänak roolis ei istu, läheks kogu senine töö justkui raisku.