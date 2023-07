MM-i eel Eestiga kohtuv Soome koondis saab kokku kõik parimad korvpallurid

Nimekirjas on kõik parimad Soome korvpallurid, sealhulgas 10 mängijat, kes aitasid võistkonnal eelmisel aastal peetud EM-finaalturniiril veerandfinaali jõuda. Puudu on vaid Petteri Koponen ja Shawn Huff, kes lõpetasid EM-i järel karjääri.

Eesti koondis koguneb 24. juulil, õige pea on oodata ka peatreener Jukka Toijala valikusse kuuluvate mängijate nimekirja. Enne Tallinnas 12.-15. augustini peetava Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri alagrupimänge, kus vastasteks on Tšehhi, Iisrael ja Põhja-Makedoonia, mängib Eesti kolm kontrollmatši. Üks neist on varem mainitud võõrsilmäng Soomega, lisaks testitakse vormi 3.-4. augustil Ungaris, kus kahel korral on vastaseks sealne koondis.