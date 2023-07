Reeglite rikkumises süüdistatavat maailmarekordinaist ähvardab MM-ilt kõrvale jäämine

Amusan teatas sotsiaalmeedias, et loodab karistust vältida ja augustis Budapestis peetaval MM-il osaleda. „Olen puhas sportlane,“ kirjutas ta Instagramis. „Mind on pidevalt (võib-olla rohkem kui tavaliselt) AIU poolt testitud. Mul on usku, et olukord laheneb minu kasuks ja saan MM-il joosta.“