Tänaku ennustus Rally Estoniaks: olen kindel, et Toyotad domineerivad

„Kui aus olla, on Toyotadega keeruline võidelda. Vaatame, mis juhtub, kui ralli peale hakkab, aga olen kindel, et Toyotad domineerivad. Tegelikult oli ka Hyundai üsna tugev. Peame võitlema hiiglastega, seega pole see lihtne,“ rääkis Tänak portaalile DirtFish.