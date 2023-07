TÄNA DELFI TV-s | Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel on stardis kodused tegijad: kuidas läheb kümnevõistlejatel ja teistel tähtedel?

Eesti meistrivõistlused on viimane võimalus täita augustis Budapestis toimuvate maailmameistrivõistluste norme ja koguda reitingupunkte.

Teiste hulgas on starti oodata Rasmus Mägi, Karl Erik Nazarovit, Gedly Tuge, Pippi Lotta Enokit, Janek Õiglast, Risto Lillemetsa, Johannes Ermi, Hans-Christian Hausenbergi, Kristjan Rosenbergi, Õilme Võro, Diana Suumanni, Elisabeth Pihelat, Karmen Bruusi, Rasmus Rooslehte, Kreete Verlinit, Ann Marii Kivikat, Marleen Müllat ja paljusid teisi.

Piletid on müügil Piletitaskus.

Esimese päeva piletid | Teise päeva piletid

Võistluste päevapileti hind on 15 €, sooduspilet (õpilased, üliõpilased, pensionärid) maksab 10 €. Kuni seitsmeaastastele (k.a) lastele on sissepääs tasuta.