Tasuta hoolduspark, kiiruskatsed ja palju muud. Rally Estonia süda on Eesti Rahva Muuseumis

WRC Ralli Estonia direktor Urmo Aava: „ERMist on saanud meie jaoks koostööpartner, kelleta me ei kujuta ralli korraldamist enam ette. Kõik need võimalused, mida ERM oma avarate võimalustega nii muuseumis sees kui õuealadel pakub, on nii unikaalsed, et ERM on konkurentsitult parim koht ralli juhtimis- ja meediakeskuse ning Service Parki jaoks. Soovitan inimestel igal juhul kasutada võimalust ja ERMist ralli nädalavahetusel läbi tulla, et lüüa kaks tummist kärbest ühe hoobiga - esiteks teha tutvust ERMi endaga ja teiseks vaadata, mis toimub Service Parkis ehk maailma tippralli telgitagustes ralli ajal.“