Tüli Saksamaa koondises: kapten kritiseeris tiimikaaslast, too solvus ja loobus MM-finaalturniirist

Schröderile valmistas tuska, et Kleber ei esindanud Saksamaa koondist eelmisel aastal peetud EM-finaalturniiril. Schröderi sõnul sõlmisid Saksamaa korvpallurid n-ö aumeeste kokkuleppe, et kui vähegi võimalik, ollakse vähemalt kuni Pariisi olümpiani igal suvel koondise juures.

„Maxit ei olnud eelmisel aastal koondises. See oli teistele justkui sõnum, et kui sind siis polnud, pole sind ka järgmisel aastal,“ rääkis Schröder podcast'is Got Nexxt.

„Kui ta ütleb, et peab suvel uue lepingu sõlmima ja klubi juurde jääma, et rohkem raha teenida, saan sellest aru. Aga kui ta ütleb koondise peatreenerile, et tahab suvel treenida pallikäsitlemist ja oma mängu kallal töötada, siis vabandust Maxi, sul pole mängu. Sa viskad nurgast kolmeseid ja kaitsed. Sinuga saab pick'n'rolli mängida. Sa ei ole Carmelo Anthony tüüpi mängija. Sa ei pea oma mängu kallal vaeva nägema. Mida vanemaks saad, seda rohkem näed, mis su tugevused on. Ja neid tuleb püüda võimalikult hästi ära kasutada, et NBA-s kaua mängida,“ jätkas Schröder Kleberi kritiseerimist.

„Maxi, sa tahad oma mängu kallal töötada? Ja ei saa selle tõttu koondises mängida? See häiris mind pisut, kui aus olla,“ jätkas Schröder.

Päev hiljem ütles Schröder oma Youtube'i kanalis avaldatud videos, et ei mõelnud oma kommentaaridega Kleberit solvata, vaid tahtis talle head. Olukorda lahendada aga ei õnnestunud, sest teisipäeva õhtul tegi Kleber avalduse, kus teatas, et loobub MM-finaalturniirist.

„Eelmise suve väga raske otsus koondises mitte mängida tõukus vigastusest, mille kiuste mängisin 2021/22 NBA hooajal viimased neli kuud. Vajasin aega ja puhkust, et vigastus täielikult välja ravida. Kui oleksin olnud terve, tulnuksin hea meelega koondisesse,“ teatas Kleber.