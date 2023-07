Ekraanid Rally Estonia raja kõrval näitavad otseülekannet enam kui 30 kohas

Lisaks saab ralli kiiruskatseid jälgida Eesti telekanalites TV3 ja TV3 Sport ning WRC+ All Live ülekannetes. Kokku jälgivad Rally Estonia WRC etappi sajad miljonid inimesed üle kogu maailma, teatas Levira.

„Levira toob otsepildi LED-ekraanidele, mis asuvad Tartus, Otepääl ning teistel Rally Estonia WRC etapi pealtvaatajate aladel. Osa ekraane liiguvad kiiruskatsete vaheajal ühest kohast teise, vastavalt sellele, kus on kõige põnevamad sündmused. Sel aastal on LED-ekraanid metsades ja ralli autasustamispoodiumil ning VIP- ja sponsortelkides näitavad ülekannet telerid,“ ütles Levira turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Kurell-Kiiver .

Urmo Aava, Rally Estonia direktor: „Rally Estonia ja Levira suurepärane koostöö sai alguse juba aastal 2011. Kulno Kägu ja tema tiim on alati väga professionaalsed ning avatud suhtumisega. Levira on aastate jooksul oma live-, TV- ja digitaalsete lahendustega olnud Rally Estonia jaoks väga innovaatiline ja leidlik partner. Headeks näideteks on nii meie juhtimiskeskuse tehniline lahendus, kui ka live ekraanid WRC Rally Estonia ülekannetega kiiruskatsetel, kus selleks võimekus loodud.“