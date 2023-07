Veel avapoolaja järel särasid Lilleküla staadioni tablool barankad, kuid teise poolajal teisel minutil korjas Flora võrgust esimese palli, mis andis mängu vastaste kätte. Henn polnud päris lõpuni nõus teooriaga, et tema hoolealused olid mõtetega veel riietusruumis.

„Välja võis see nii paista, aga videolt vaadates oli seal kaitseliinis mängijate jagamisega segadus ning ka vastaste sööt liinide vahele oli suurepärane. Seda on muidugi raske öelda, kas see kõik tuli riietusruumist juhtuvalt. Kuid vastane kasutas oma momendi ära,“ selgitas Flora juhendaja. „OIeks 0 : 0 kauem püsinud, siis oleks olnud võimalik midagi püüda.“