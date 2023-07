VIDEO | Legendaarse Björn Borgi poeg teenis elu esimese võidu profituuril

„Ma ei olnud närvis...teen nalja - see oli väga närviline. Aga see on ainult tennis. Asi on selles, kuidas sellega toime tulla,“ rääkis Borg Rootsi meediale. „See on täiesti uskumatu, et sain seda teha kodus fantastilise publiku ees. Praegu on minus nii palju emotsioone. Olen selle nimel nii palju aastaid tööd teinud ja nüüd hakkab kõik vilja kandma.“