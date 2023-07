Egon Kaur tahab taas tipptasemel olla ja teab, et tõde selgub alles kiiruskatsetel

Egon Kaur on tõestanud, et võib MM-i tasemel väga kiire olla ja pääseda oma klassi tippseltskonnas poodiumile, kuid eliidi hulgas päriselt kanda kinnitada pole tal õnnestunud. 35-aastane Kaur pole siiski püssi põõsasse visanud ja otsib endiselt oma võimalust.

„Elu on näidanud, et juhus on pime,“ lausus Kaur esmaspäeva õhtul Tartus Dorpati hotelli ees istudes. Järgmisel hommikul alustas ta koos kaardilugeja Jakko Viiloga tänavuse Rally Estonia kiiruslegendi koostamist. „Peame igal hetkel oma võimaluse kasutamiseks valmis olema. Tänast võimalust ei saa nagunii järgmiseks aastaks hoida.“