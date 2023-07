Venemaa on marus. „Kui olümpial osalemine tähendab riigi reetmist, siis seda me ei tee“

Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas eelmisel nädalal, et ei saada Venemaale ja Valgevenele kutset järgmise aasta Pariisi olümpiamängudele. Küll aga säilib Venemaa ja Valgevene sportlastel õhus võimalus osaleda mängudel neutraalsete lipu all ja teatud tingimustel.

ROK ütles, et teeb sportlaste osalemise kohta otsuse hiljem. Nende seatud tingimused on muu hulgas sisaldanud seda, et sportlane ei tohi avalikult toetada Ukrainas käimasolevat sõda.

Ootuspäraselt on ROK-i poliitika pannud Kremlis kulmu kergitama. Kultuuri ja spordi eest vastutav asepeaminister Dimitri Tšernõšenko võttis toimunu kohta sõna.

Tšernõšenko ütles Venemaa riikliku uudistekanali Tassi vahendusel, et Venemaa ei nõustu võistlustel osalema, kui nende sportlased peavad hukka mõistma sõja, mida pressiteates nimetati erioperatsiooniks.

„Muidugi loodame, et meid kutsutakse ja oleme õnnelikud, kui meie sportlased saavad osaleda. Küsimus on selles, mida me vastutasuks saame? Kui osalemine eeldab oma riigi reetmist, siis meile see loomulikult ei sobi,“ ütles Tšernõšenko pressiteate kohaselt.

Venemaa minister andis jätkuvalt aru, kui halvasti ROK kohtleb Venemaa sportlasi.

„Lisaks alandusele, mida anglosaksid tekitasid neutraalse lipu all ilma riigihümnita võistlemise eest, tahavad nad, et sportlased mõistaksid erioperatsiooni avalikult hukka. Muidugi pole me sellega nõus,“ lisas ta.

2024. aasta Pariisi olümpiamängude osas on endiselt segane, kas ja missugustel tingimustel Venemaa ning Valgevene sportlased osaleda tohivad. Mitmete spordialade rahvusvahelised alaliidud on otsustanud ROK-i soovitusel agressorriikide sportlased rahvusvahelistele võistlustele tagasi lubada, aga paljude spordialade katuseorganisatsioonid ei luba endiselt venelasi ega valgevenelasi võistlustele.

Pariisi suveolümpia peetakse järgmise aasta 26. juulist kuni 11. augustini.