Klubist lahkumine õhus? Harry Maguire jääb ilma Unitedi kaptenipaelast

„Ma rääkisin temaga ja ta ütles mulle, et vahetab kaptenit,“ kirjutas Maguire Twitteris. „Kuigi olen väga pettunud, annan endast jätkuvalt igas matšis kõik.“

Maguire tänas Unitedi fänne saadud toetuse eest. „Manchester Unitedi juhtimine on olnud suur privileeg. Olen teinud kõik endast oleneva, et aidata klubil edu saavutada nii väljakul kui ka väljaspool seda,“ jätkas ta.