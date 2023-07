„Nad on voodis ühesugused!“ Halvustavaid kommentaare teinud reporterid kaotasid töö

Kommentaatorid arutasid, kui „suured“ on võistlejad. Teine kommentaator vastas seepeale, et nad on kõigest hoolimata „voodis ühesuurused“. Duo tegi ka muid halvustavaid nalju naiste seksuaalsete ihade kohta. Nad naersid ka selle üle, kuidas hiinlased kõnelesid itaalia keelt, imiteerides nende aktsenti.

RAI tegevjuhi Roberto Sergio sõnul on algatatud juhtunu osas sisejuurdlus. Kõnealused kommentaatorid on töölt kõrvaldatud.

Itaallase sõnul vestles ta kolleegiga ja arvas, et nende hääl otseülekandes ei kosta. „Ütlesin, et Hollandi sportlane on füüsiliselt suur, aga ma ei mõelnud seda halvustavalt. Rääkisin seda sellepärast, et hiinlased seevastu on lühikesed ja saledad,“ lisas ta.