Ronaldo kritiseeris Messit ja Euroopa jalgpalli taset. „Olen teerajaja Saudi Araabiasse.“

„Seda ei juhtu. Olen 38-aastane ja arvan ka, et Euroopa jalgpall on kvaliteedis palju kaotanud. Premier League on kordades parem kui kõik teised liigad. Hispaania liiga on kaotanud kvaliteedi. Portugali liiga on okei, kuid mitte suurepärane. Ka Saksamaa liiga on alla käinud,“ rääkis ta Portugali meediaväljaandele Record.

„Arvasin, et kulub aasta, enne kui siia rohkem staare tuleb, kuid see võttis aega vaid kuus kuud. Ma teadsin, et see juhtub. Nii oli ka siis, kui ma Itaaliasse läksin: liiga oli surnud, kuid siis ärkas see ellu. Kui Ronaldo kuhugi läheb, tekitab see huvi. Olen veendunud, et järgmisel hooajal tuleb siia veelgi rohkem staare. Oleme juba aasta pärast paremad, kui Türgi ja Hollandi tippliigad,“ analüüsis portugallane.