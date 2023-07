Hannes Soomer: olen 10 aastat näinud vaeva maailmameistriks tulemiseks, nüüd on võimalus

Soomer, kes vahepeal spordifännide jaoks areenilt kadunud oli, on nüüd oma Eesti tiimiga väljas Saksamaa meistrivõistlustel. „Ma pole kunagi kahelnud oma tehnilistes võimetes, oleme alati olnud piisavalt targad. Aga olin ka iseenda jaoks kadunud mees ja arvasin, et mul on võimalik elada ka ilma sportlaskarjäärita,“ ütles ringrajasõitja, kelle sõnul tehti otsus luua meeskond, kuna koos isaga usuti, et suudetakse teha asja paremini.

Tema varasemad kogemused tehasetiimides on Soomerile teinud selgeks, mida vältida, et tegelikult sõiduga tippu jõuda. „Olen nõus väitega, et 75% on sõitja ja 25% mootorratas, aga selleks, et sõitja saaks oma asja teha, peab olema kätte sobiv tööriist. Kui ratas seadistatakse iga kord ümber ja hakkad alati nullist, ei jõua kuskile,“ ütles Soomer. Tema sõnul ei mõistnud meeskonnad, kuidas ta tahab sõita, kuid tal puudus enesekindlus neile seda öelda. „100% oleksin pidanud kanna maha panema, sest see on kõige lollim jutt, et sõitja peab meie mootorrattaga harjuma.“

Tema praegune Eesti tiim on revolutsiooniline saavutus. Võidusõitudel käiakse viieliikmelise tuumikuga ning kuigi Honda andis meeskonnale sõiduvahendid ja kontakte on ka tarnijate hulgas, siis suurem osa tööst tehakse ära ise. „Praegu on vaja leida juurde tippkiirus ja proovime seda saavutada kõige muu kui mootoriga,“ sõnas ta podcastis. Saksamaa meistrivõistlused valiti logilistilisel põhjustel ning sealne tase ei ole Hispaaniast või Inglismaast väga palju nõrgem. Vaatamata sellele, et tehasetiimid saabuvad sinna suurte veokite, paljude tehnikute ja tohutute investeeringutega, paigutaks Soomer ennast oma väikse tiimi toel lausa kolme kiirema mehe hulka.

„Nüüd oleks hea tulla Saksa meistriks. Praegu oleme kõik poole pealt ära lõpetanud ja paberil ei ole mul midagi ette näidata. Minu väärtuse nägemiseks peab tulema sõite vaatama, sest CV-sse ei saa midagi kirjutada,“ sõnas ta.