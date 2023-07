DELFI VIDEO | Tavainimese ellu sukeldunud Kontaveit: tegevust jagub, aga see aeg vajab harjumist

Karjäärile joone alla tõmmanud Kontaveit on nüüd nädala saanud elada tavainimese elu. „Eks see ikka on harjumatu, aga teen jõusaali treeninguid edasi ja tegelen õpingutega. Selles mõttes tegevust jagub, aga see aeg vajab harjumist,“ ütles ta Delfile.