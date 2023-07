Viimane tants. Kontaveit jätab publikuga hüvasti kodusel suurel tenniseõhtul

„Karjääri lõpetamise otsuse järel tegin viimase profimängu Londonis, aga tegelikult tahtsin teha viimase matši kodupubliku ees, et oma inimesed saaksid tulla vaatama ja kaasa elama. Esimese võimaliku vastasena tuli pähe Ons. Ta on tennisetuuril üks südamlikumaid inimesi, mind alati toetanud ja sellise matši pidamiseks ma ei tea paremat inimest,“ selgitas pressikonverentsil Kontaveit novembris toimuva lahkumisetenduse tagamaid.

„Kindlasti hakkan enne seda matši taas intensiivsemalt tennist mängima ja proovin end korralikku vormi saada. Tennist peab palju mängima, et see hästi välja tuleks. Kuid esialgu on oluline füüsilise vormi hoidmine ja hiljem lisan tennist juurde,“ kirjeldas karjääri haripunktis maailma teine reket olnud Kontaveit oma lähikuude plaane.