ROK võtab Putini lähedaseks võitluskaaslaseks peetava kergejõustikutähe enda rüppe tagasi

Pärast Ukraina sõja algust oli Isinbajeva sportlaskomisjonist mõneks ajaks kõrvaldatud. ROK uuris, kas tal on aktiivseid sidemeid Venemaa armee ja president Vladimir Putiniga.

Eelmisel nädalal kirjutas Hispaania meedia, et Isinbajeva töötab Venemaa kaitseministeeriumi heaks. Varem on viidatud tema sidemetele Junarmijaga, mis on Venemaa kaitseministeeriumi toel tegutsev sõjalis-patriootlik noorteorganisatsioon. Lisaks oli Isinbajeva 2020. aastal väidetavalt Putini poolt kokku pandud komisjonis, mis aitas tal seadust muuta ja oma võimu veelgi kinnistada.