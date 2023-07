Rallifänni meelespea: 5 asja, millega rallil arvestada

Sel aastal on Rally Estonia pannud taaskord kokku suurejoonelise programmi, mis nõuab liikumist ühest kohast teise. Enne WRC Rally Estoniale minekut uuri kaarte ja leia enda jaoks parim koht, kust soovid kiiruskatseid jälgida. Pea meeles, et rallit on võimalik jälgida ainult korraldajate poolt ette nähtud pealtvaatamisalades. Interaktiivse kaardi leiad Delfi Spordist. Võistluse päeval varu aega, et jõuaksid varakult kohale - nii on ka suurem tõenäosus, et saad kiiruskatseid jälgida omale meelepäraselt valitud kohast.