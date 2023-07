Veel üks Euroliiga tippkorvpallur siirdub NBA-sse

USA meedia andmetel tehti kokkulepe kaheks aastaks. Esimesel hooajal on pool palgast garanteeritud, teine hooaeg on garanteerimata. Eelmisel hooajal oli NBA miinimumpalk palluritele, kes polnud varem liigas mänginud, pisut alla miljoni USA dollari.

Petrušev on senise karjääri jooksul mänginud peamiselt tsentri positsioonil, vahepeal on ta tegutsenud ka suure äärena. Philadelphias võib tal mänguaja teenimisega keeruliseks minna, sest võistkonnas on lisaks talle neli tsentrit: eelmise põhihooaja MVP Joel Embiid, Paul Reed, Mo Bamba ja Montrezl Harrell.