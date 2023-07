Selgusid Rally Estonia avatseremoonia peaesinejad

„Mul on väga hea meel, et aasta-aastalt väärtustab Rally Estonia meelelahutuse osa järjest rohkem. Lisaks rallimaailma adrenaliinile saab publik teenitult järjest enam mõnusat olemist, lahedat seltskonda, head toitu ja parimaid artiste. Hetkel aktuaalseim naisartist Alika astub showl üles just spetsiaalselt selleks õhtuks loodud erikavaga. Sama pooltunni sees teeb oma audiovisuaalse tervituse laval Tartu-Kultuuripealinn 2024 ning nagu traditsioon nõuab, siis Rally Estonia on igal aastal toonud lavale hetkel kõige kuumema hiti,“ rääkis pressiteates Rally Estonia avatseremoonia produtsent Magnus Müürsepp.

„See suvi ei ole erand ning stardipoodiumi ja autode paraadi laval juhatavad sisse ühiskavaga – nublu ja 5MIINUST. Efektide ja show-elementidega Rally Estonia avashow tagasi ei hoia. Selle kulminatsiooniks saab kindlasti olema õhtune Terminaatori kontsert. Mitte väheoluline on seejuures idee, et Tartu kesklinnas toimuv programm on külalistele tasuta ja see on kummardus kõigile, keda ralli on puudutanud ja kes ise on seda puudutust edasi kandnud.“

Nublu ja 5Miinust astuvad Rally Estonia raames üles veel reede õhtul kell 20.00 Tartu laululaval ühiskontserdiga „Kuum Tuur“. Selle kontserdi piletid leiad SIIT

Korraldajad soovitavad neljapäeval, 20. juulil Tartu Raekojoa platsil kohal olla juba alates 16.30, sest avatseremoonia sündmused hakkavad suurel laval pihta kell 16.45, mil kõikide WRC klasside võistlejad ja meeskonnajuhid Becs Williamsi eestvedamisel pressikonverentsi annavad.

Sellele järgneb kell 17.30 WRC tippsõitjate ja Eesti sõitjate autogrammisessioon kohe poodiumi kõrval. Kell 18.00 algab avashow (Alika, nublu, 5MIINUST), alates kell 18.30 on stardipoodiumil kõik WRC ja Eesti meistrivõistluste autod, kokku üle 100 ekipaaži. Kell 20.05 stardib ralli esimene kiiruskatse Eesti Rahva Muuseumi külje all, kuhu on võimalik ka eraldi pääseda nii neljapäevase päevapassiga (25€) või kohapealt ostetava katsepiletiga (20€).