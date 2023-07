Vägisi Venemaa armeesse aega teenima viidud hokitäht: lugesin päevi ja ootasin, millal vabaks saan

Fedotov sattus armeesse segastel asjaoludel. Ta mängis hooajal 2021/22 Moskva CSKA-s ja kirjutamata reegli kohaselt on üldine süsteem Venemaal selline, et kui sportlane sõlmib lepingu mõne armeeklubiga, nagu CSKA-ga, või kuulub riigi koondisse, loetakse tema ajateenistus sellega täidetuks.

„Mida tunneb sportlane, kes on kogu elu hokit mänginud, aga peab aasta otsa marssima? Mitte midagi. Lugesin päevi, millal armeest vabaks saan. Nagu kombeks, tegin kalendrisse riste. Mingit emotsiooni polnud. Lihtsalt ootasin ja lootsin, et varem või hiljem see lõppeb. On kaks võimalust: kas hoiad pea püsti ja ujud sellest välja või upud,“ rääkis Fedotov.

„Philadelphiaga polnud mingit kontakti. Kuidas on armees viibides võimalik üldse välismaailmaga suhelda? Helistada võib ainult sugulastele. Kui armeest vabaks sain, andsid nad märku, et leping on olemas, aga siis tuli otsus (, et leping on kehtetu) ja nii ta läks,“ lisas ta.