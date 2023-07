Meeskonnaga lepingut pikendanud Taaramäe: tahaksin siin ühel päeval oma karjääri lõpetada

„Meil on hea meel teatada Rein Taaramäe ja Boy van Poppeli lepingupikendustest. Mõlemad mängivad meie noorte talentide kõrval olulist rolli 2024. aasta lõpuni,“ kirjutas klubi sotsiaalmeedias.

Taaramäe ütles klubi pressiteenistuse vahendusel, et ta on lepingupikenduse üle väga õnnelik. „Intermarché-Circus-Wantyga leidsin keskkonna, kus tunnen end koduselt ja tahaksin siin ühel päeval oma karjääri lõpetada. Selle taga on mitmed tegurid. Sõitjad ja töötajad moodustavad koos sõpruskonna, kes suhtlevad sõbralikult ja abivalmilt. Tiim peab väga tähtsaks ka vaimset heaolu. Olen enesekindel ja soovin kõvasti tööd teha,“ selgitas eestlane.