Eesti naiste jalgpallikoondis viigistas Türgiga

„Vägev! Sõnu pole. Sisuliselt viimase minuti värav,“ rääkis koondislane Lisette Tammik, kelle sõnul tehti eelmisest matšist omad järeldused. „Käisime taktikalised nüansid üle ja analüüsisime, mida me tegime esimeses mängus valesti. Head mängud enne rahvuste liigat. Esimese kohtumisega ei saa rahul olla, aga tähtis on vigade paranduse tegemine.“

Poolajal viimasel minutil lõi Eesti 322 pealtvaataja ees ühe tagasi, sest ilusa rünnaku lõpetuseks suunas florakas Tammik palli peaga täpselt posti kõrvale. „Sudjasin keskväljal palli ettepoole ja sain hiljem äärelt ilusa tsenderduse. Nägin, et tagumine nurk on vaba, aga ma ei saanud lööki väga suurt jõudu panna. Läksin täpsuse peale ja õnnestus. Meil oli nii palju häid võimalusi, mistõttu on kahju, et me rohkem ära ei löönud,“ muljetas ta kohtumise järel Soccerneti ülekandes.