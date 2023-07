DELFI VIDEO | Vigastustest taastuvad Täht ja Teppan on koondises tagasi. Täht: olen tänast päeva pool aastat oodanud

Diagonaalründaja Teppan murdis randme Poola esiliiga finaalkohtumises ning nii tuli tal Kuldliiga turniir vahele jätta. „Luumurruga polnud ma elus varem väga kokku puutunud. Abimees on olemas, vaatame samm-sammult, mida teha annab,“ rääkis Teppan Delfi videointervjuus.

Nurgaründaja Täht käis veebruaris põlveoperatsioonil ning on sellest ajast saadik tegelenud taastusraviga. „Olen tänast päeva juba pool aastat oodanud, et saaks pihta hakata. Minu plaan on alustada täismahus. Kui vaja, saab enesetunde järgi plaane alati kohendada,“ sõnas Täht oma seisu kohta.