Pärnu Sadam lõi käed tuttava ameeriklasega

Troy Barnies saatis Pärnu meeskonna fännidele videotervituse Maine'i osariigist, kus korvpallur ajab end uueks hooajaks vormi. „Tulen järgmiseks hooajaks tagasi Pärnu ja see pole kõik – ma olen ka tiimi kapten. Mul on kahju, et teid maha jätsin, aga uuel hooajal olen teiega!“ vihjas alates 2021. aastast suvepealinnas mänginud ameeriklane möödunud poolikuks jäänud hooajale, kui ta detsembrist kolis Poola meeskonda Lublini Start.