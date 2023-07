DELFI VIDEO | Võrkpallikoondislane Aganits: tegime kuldliigas meeskonnana päris mitu sammu edasi

Võrkpallikoondis alustas EM-iks valmistumist. Mullu Selver/TalTechi vormi kandnud rahvusmeeskonna temporündaja Andri Aganits möönis, et möödunud nädalatel tegeles ta aktiivse puhkamisega. „Viimastel aastatel on põlvedega olnud probleeme, aga sai käidud natuke arstide juures ja tehtud eriharjutusi. Ma arvan, et asjad liiguvad paremuse suunas,“ rääkis ta.