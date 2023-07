Nõutu Neuville: ma ei tea, miks ma Eestis ja Soomes nii aeglane olen

Kuigi hästi ei sobi talle ka Rally Estonial võistlemine – tõsi, 2021. aastal tuli ta konkurentide ebaõnne abil kolmandaks. DirtFish uuris, miks on Eesti ja Soome rallid Neuville'ile nii keerulised? „Ma ei tea,“ oli belglane nõutu. „Autod on muutunud, teed on muutunud. Mäletan, et 2013. aastal oli mul autos väga hea tunne ja siis oli üsna lihtne kiiresti sõita. Kuid sellest ajast alates on mul läinud aina keerulisemaks, osaliselt seetõttu, et Toyotat arendatakse seal. Sarnane oli [Hyundais Ott] Tänaku seis. Erandiks oli mullune Soome ralli, kus ta kivist vett välja pigistades võttis imelise võidu.“

Neuville peab järgmisel kahel etapil kiirust näitama, sest ta jääb MM-sarja juhtivast Kalle Rovanperäst maha juba 47 punktiga. „Ausalt öeldes ma ei tea, kas tänavu võiksin olla kiirem. Tunnen end autos mugavamalt, aga kas sellest piisab?“ küsis ta retooriliselt.

„Neil etappidel peab väga palju sõitma külg ees ja ma pole selles eriti hea. Lisaks pead sa võtma suurel kiirusel riske, aga samas sul peab olema asjade üle kontroll. Ka sellega on mul probleeme. Seda on näha rallide kiiretel lõikudel, kus ma alati kaotan. Samal ajal kõigil tehnilistel lõikudel olen alati väga kiire. See pole saladus, kuid töötame selle kallal,“ ütles Neuville.

Enne Rally Estoniat on belglane oma Hyundaid testinud Soome teedel. Sõitja sõnul on seis lubav ja abiks on ka soomlasest tiimikaaslane Esapekka Lappi, kellelt ta on võtnud seadetes snitti.

„Meil oli testil hea tunne. Nii mina kui ka meeskonnakaaslased oleme kõik auto käitumise ja juhitavusega rahul. Loodetavasti vähendame nendel kiiretel rallidel oma konkurentidega pisut vahet,“ lausus ta. „Kuid see pole saladus, et põhjamaade sõitjad on praegu kõik väga kiired. Eesti ja Soome rallid on seetõttu minu jaoks erilised väljakutsed ning annan parima, et jõuaksin poodiumile. Kui tahame oma tiitlišansse elus hoida, peame Kallega punktivahe vähendama.“