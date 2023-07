Ragnar Klavan hakkab mängima Tallinna Kalevi eest!

„See protsess on olnud pikk, peale viimast ametlikku mängu võtsin endale mõtlemisaja, et mida edasi teha. Kui alustasin enne hooaega Tallinna Kaleviga jaanuaris väikestlaadi treenimist oli selge, et kui keha võimaldab ja kõik muu sobitub, siis tahaks Kalevi eest peale tulla. Peamine põhjus, miks seda otsust nii kaua vaagisin, seisnes mõttel, et milline on minu kõige suurem kasutegur Tallinna Kalevile just praeguses ajahetkes. Selle otsuse juures ei ole mingisuguseid isiklikke ambitsioone, pean tähtsaimaks seda mis oleks kõige parem Tallinna Kalevile,“ selgitas Klavan klubi kodulehel .

Ta jätkas: „Vaadates käimasolevat hooaega, kui hästi meie noored mängivad ja kui palju nad on arenenud ning kui hea meeskonnavaim on tekkinud, ei ole mulle oluline, kas olen pingil toetavas rollis või kandev jõud väljakul. Kuna hooaeg on alles poole peal ning meie pink ei ole niivõrd pikk kui mõnel teisel Premium liiga klubil, siis on vajalik suurendada meeskonna sügavust. Kindlasti neid mänguminuteid koguneb, kuid me oleme selle klubi loonud selleks, et anda noortele võimalus. Mille pärast ma mängima lähen, see on selline toetav funktsioon, et kui poisid nagu kulda mängivad, siis olen heameelega seal pingipeal ka toetavas rollis. Sama lugu oli kunagi ka koondisest loobumisega, et see hea koht vabaneks noorte jaoks, kes on meie tulevik.“