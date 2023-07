Balti Keti velotuur toob Eesti publiku ette mitme Tour de France'il osaleva meeskonna järelkasvutiimi

„See, et järelkasvutiimidesse jagub kõrge lennuga talente on siin juba ammu tõestatud,“ toonitab Tõnissaar. „Võtame kas või Mathieu Van der Poeli, kellest on tõusnud rattamaailma suurkuju ning see, et tema CV-s on Balti Keti velotuuri üldvõit ajab tema fännide hordid ilmselgelt velotuuri kodulehele klikke tegema. Et teada saada, mis võidusõiduga tegu ja mida see Balti Kett velotuuri nimes ikkagi täpsemalt tähendab. Usun, et ka erinevate profitiimide inimestele jääb see silma ning võimalik, et läbi selle on samuti velotuurile võistlema tuldud.“